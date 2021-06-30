تونس تمدد ساعات الحظر بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات اليومية بكورونا

مددت الحكومة التونسية، يوم الثلاثاء، ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

ويبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من الخميس، في حين ستحظر كافة التجمعات حتى 11 يوليو.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء و106 وفيات، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى نحو 15 ألفا.

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى قائلا إن البلاد لن تتحمله.

وكان العزل العام السابق العام الماضي قد نجح إلى احتواء الفيروس لكنه سبب ألما اقتصاديا كبيرا في بلد قوضت فيه المصاعب الاقتصادية الثقة في حكومات ديمقراطية متعاقبة.

المصدر: "رويترز"