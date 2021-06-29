ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق "رؤية 2030"

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10%.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هذه الاستراتيجية "تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة".

كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الإيرادات غير النفطية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد قوله "إن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة... من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محورا رئيسيا في برامج رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حاليا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10%.

المصدر: "واس"