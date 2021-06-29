الرئيس الفلسطيني تعليقا على اتفاقيات إبراهام بين الإمارات وإسرائيل: وهْم لن يكتب له النجاح

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن اتفاقيات ابراهام التطبيعية بين الإمارات وإسرائيل"هي وهم، لن يكتب له النجاح".

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة لعباس أمام افتتاح المؤتمر العلمي المحكم الأول "الرواية الصهيونية ما بين النقض والتفكيك"، اليوم الثلاثاء، في مدنية رام الله.

ووقال "أفشلنا ما يعرف بصفقة القرن، وظهر جليا للجميع أن ما يسمى باتفاقيات ابراهام التطبيعية هي وهم، لن يكتب له النجاح، وأن السلام والأمن لن يتحققا إلا بنهاية الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه بالحرية والاستقلال والدولة بعاصمتها القدس الشريف".

وقال الرئيس الرئيس الفلسطيني "على الرغم من قبولنا بتسوية تاريخية مؤلمة بالاعتراف بدولة إسرائيل على حدود عام 1967 وفق قرارات الأمم المتحدة 242 و338 وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993، فقد نقضت إسرائيل هذه الاتفاقيات واستمرت في عمليات سرقة الأراضي وإنشاء المستوطنات وخلق نظام فصل عنصري وتطهير عرقي بالقوة العسكرية".

المصدر: وفا