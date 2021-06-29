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تشييع قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا بقصف أمريكي (صور)

أخبار العالم العربي

تشييع قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا بقصف أمريكي (صور)
RT
تشييع قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا بقصف أمريكي
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن المئات من العراقيين شيعوا قتلى القصف الأمريكي الذي طال قوات الحشد الشعبي أمس الأول في منطقة الحدود العراقية-السورية.

وذكر مراسل RT، أن تشييعا رسميا أقيم لقتلى الحشد الشعبي في بغداد، بحضور رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

تشييع قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا بقصف أمريكي (صور)
RT

وأضاف، أن موكب التشييع شهد رفع شعارات وترديد هتافات وصفت الجيش الأمريكي بـ"الإرهابي"، وطالب المشيعون الحكومة العراقية بالرد على القصف.

تشييع قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا بقصف أمريكي (صور)
RT


المصدر: RT

تشييع قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا بقصف أمريكي (صور)
RT

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