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البنتاغون: قواتنا ردت على الهجوم الصاروخي الذي استهدفها في سوريا

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البنتاغون: قواتنا ردت على الهجوم الصاروخي الذي استهدفها في سوريا
Reuters
وحدات بالقوات الأمريكية في سوريا.
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أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن القوات الأمريكية في سوريا قصفت المواقع التي انطلق منها الهجوم بقذائف صاروخية على قاعدة أمريكية في دير الزور.

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هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا
هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولي ضد "داعش"، العقيد واين ماروتو، في تغريدة نشرها مساء الاثنين: "القوات المسلحة للولايات المتحدة في سوريا، خلال تعرضها لقصف صاروخي، ودفاعا عن النفس، أطلقت نيرانا مدفعية مضادة على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ".

وسبق أن أكد ماروتو أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام سورية رسمية ومعارضة بتعرض قاعدة أمريكية في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا لهجوم بقذائف صاروخية وسط أنباء عن تنفيذه على يد جماعات مسلحة مدعومة إيرانيا.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

المصدر: RT

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