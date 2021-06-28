شكري يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا سبل دفع مسار الحل السياسي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الأممي إلى سوريا ⁧غير بيدرسون‬⁩، سبل دفع مسار الحل السياسي وإعادة السلم والأمن والاستقرار إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تغريدة عبر "تويتر" إن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

والتقى شكري على هامش الاجتماع نظيره الفرنسي ⁧‫جان إيف لودريان،‬⁩ حيث تم بحث الملفات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي والملف السوري وملف ⁧‫سد النهضة الإثيوبي‬⁩.

المصدر: "الشروق"