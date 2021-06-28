لبنان.. إقفال جميع المصارف يوم غد الثلاثاء

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، إقفال جميع فروع المصارف يوم غد الثلاثاء في 29 يونيو الحالي، وذلك احتجاجا على الاعتداء على موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا- بيروت.

واستنكرت الجمعية في بيان "الاعتداء المشين الذي تعـرض له صباح اليوم الإثنين موظفو ومقر الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في منطقة الحمرا وزبائنه الأبرياء الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة ونشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفّت البنك على أيدي المعتدين".

وطالبت الأجهزة القضائية والأمنية المختصة "بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذا للقوانين المرعية، وبتوفير كافة الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه".

وأعلنت "إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان يوم غد الثلاثاء، تضامنا مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجاً على هذا الاعتداء المستنكر والمدان".

المصدر: "صوت لبنان"