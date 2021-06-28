الكاظمي: وصلنا إلى مراحل متقدمة في الحوار مع واشنطن لانسحاب القوات القتالية

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وصول بلاده إلى مراحل متقدمة في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق.

بحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، خصص لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي الذي طال موقعا على الحدود العراقية السورية، كما ناقش استهداف "المجرمين والمخربين والجماعات الإرهابية محطات توليد الطاقة الكهربائية و أبراج نقلها".

وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته للقصف الأمريكي الذي استهدف الحشد الشعبي.

واكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية.

ويدرس المجلس الوزاري للأمن الوطني اللجوء الى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه، بالإضافة الى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا، وفقا لبيان.

وأكد المجلس أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت الى مراحل متقدمة والى مستوى البحث في التفاصيل اللوجستية، لانسحاب القوات القتالية من العراق والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.



المصدر: RT