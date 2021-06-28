مصر تدين استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في العراق وتؤكد دعمها لجهوده في مكافحة الإرهاب

أعربت مصر عن إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في العراق، مؤكدة دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها "تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة".

وأكدت "تضامن مصر مع العراق الشقيق في ما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة".

وأعربت عن "دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره".

المصدر: RT