القبض على وافد مصري بعد "إساءته" إلى دولة الكويت في فيديو

أفادت السلطات الكويتية بإلقاء قوات الأمن القبض على وافد مصري يتهم بالإساءة إلى دولة الكويت في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان مقتضب نشر اليوم الأحد: "ضبط صاحب المقطع المسيء الى دولة الكويت وإحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه".

الإعلام الأمني:



ضبط صاحب المقطع (المسيء) الى دولة الكويت واحالته الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه. pic.twitter.com/Fj1NAsAaFd — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 27, 2021

وتداول بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوافد المصري وهو يقود سيارة ويبدي استياءه من عاصفة غبارية في الكويت بطريقة ساخرة مستخدما كلمات بذيئة.

«الداخلية»: ضبط صاحب المقطع المسيء الى الكويت واحالته الى جهات الإختصاص pic.twitter.com/tCXELEJyCt — ترند (@Trendnews) June 27, 2021

#أبديت_الكويت - فيديو متداول لوافد مصري أساء إلى #الكويت أثناء العاصفة الترابية



- الداخلية ألقت القبض عليه.. وتمت احالته إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه pic.twitter.com/aPX2GjxCex — ابديت_الكويت (@kuwaitupdatee) June 27, 2021

ويقيم في الكويت حوالي 670 ألف مواطن مصري يمثلون نحو 20% من سكان هذا البلد الخليجي، الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.

المصدر: RT + "تويتر"