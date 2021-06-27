 
مباشر

القبض على وافد مصري بعد "إساءته" إلى دولة الكويت في فيديو

أخبار العالم العربي

القبض على وافد مصري بعد
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
الكويت العاصمة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpk7

أفادت السلطات الكويتية بإلقاء قوات الأمن القبض على وافد مصري يتهم بالإساءة إلى دولة الكويت في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان مقتضب نشر اليوم الأحد: "ضبط صاحب المقطع  المسيء الى دولة الكويت وإحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه".

وتداول بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوافد المصري وهو يقود سيارة ويبدي استياءه من عاصفة غبارية في الكويت بطريقة ساخرة مستخدما كلمات بذيئة.

ويقيم في الكويت حوالي 670 ألف مواطن مصري يمثلون نحو 20% من سكان هذا البلد الخليجي، الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.

المصدر: RT + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا