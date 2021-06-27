سلطنة عمان تنوي إطلاق قمر صناعي للاتصالات بحلول 2024

أعلنت السلطات العمانية عن طرح مناقصة لتصميم وتصنيع قمر صناعي للاتصالات بهدف إطلاقه بحلول عام 2024.

وأكدت شركة تقنيات الاتصالات الفضائية، وهي إحدى شركات المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات المملوكة لجهات الاستثمار العماني، طرح مناقصة لتصميم وتصنيع وإطلاق القمر الصناعي "عمانسات-1".

وتقضي الخطة التشغيلية لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية بإطلاق القمر الصناعي الجديد بحلول عام 2024.

وستكمن مهمة القمر الصناعي في تقديم الترددات بحزمة Ka مع إعادة استخدام التردد، وبهذا يكون القمر الصناعي عالي السعة، وستكون خريطة التغطية المخطط لها إقليمية ولكن بمستوى معين من المرونة حيث يمكن أن تشمل بعض الدول المجاورة قبل اعتماد التصميم النهائي.

المصدر: "الدستور" + "الوطن"