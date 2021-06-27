الحوثيون يعلنون سيطرتهم على سلسلة جبلية بمحافظة الجوف اليمنية على حدود السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الأحد، سيطرتها على سلسلة جبلية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إثر عملية هجومية على الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

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وقال مصدر عسكري مطلع لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن قواتهم شنت "عملية الشهيد طومر انطلقت من 5 مسارات وانتهت بتحرير سلسلة جبال الدحيضة وما جاورها بالكامل" في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

وأضاف المصدر أنه "تم تدمير وإحراق أكثر من 50 آلية خلال العملية و4 معدلات واغتنام أسلحة متنوعة".

وبثت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"أنصار الله" عبر "المسيرة" مشاهد للعملية قالت الجماعة إنها تمكنت خلالها من فك حصار على مجاميع تابعة لها واستعادة رفات أحد مسلحيها، وقتل أعداد من القوات الحكومية وأسر 11 آخرين، مشيرة إلى إحباط هجوم مضاد هدف إلى استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية عبر موقع "26 سبتمبر"، "إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف جماعة الحوثيين اثر تنفيذ الجيش هجوما خاطفا على مواقع للجماعة في جبهة الخنجر بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)، عقب إفشال محاولات لها لمهاجمة مواقع عسكرية لاستعادتها بعد أن خسرتها في معارك سابقة".

وتشهد محافظة الجوف، منذ سيطرة جماعة الحوثيين في 1 مارس العام الماضي، على مدينة الحزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كر وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.

المصدر: "المسيرة" + "سبوتنيك"