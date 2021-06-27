أبو ظبي تلغي خيار اللقاح ضد كورونا للسياح من تطبيق خاص على الهواتف المحمولة

ألغت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خيار تقديم لقاحات ضد فيروس كورونا مجانية للسائحين من تطبيق خاص على الهواتف المحمولة.

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وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة "صحة"، التي تدير تشغيل البنية التحتية الصحية في الإمارة، أن الزائرين الذين أصدرت لهم أبوظبي تأشيرات وحملة جوازات السفر المؤهلين للحصول على التأشيرات السياحية لدى وصولهم إلى البلاد، يمكنهم حجز اللقاح المجاني، وظهرت خاصية "زائر" على التطبيق الخاص بالشركة، في حين أن هذه اللقاحات كانت تقتصر على مواطني الإمارات وحملة تأشيرات الإقامة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في 11 يونيو إن حاملي الإقامة أو تأشيرات الدخول منتهية الصلاحية مؤهلون أيضا للحصول على تطعيمات مجانية.

وكانت السلطات الصحية الإماراتية أعلنت هذا الشهر أن ما يقرب من 85% من السكان المؤهلين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: رويترز