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اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية

أخبار العالم العربي

اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية
AFP
صورة من الأرشيف
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أعلن التحالف العربي في اليمن فجر يوم الأحد، بأن قواته اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأشار التحالف إلى أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" على المملكة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

المصدر: "واس"

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