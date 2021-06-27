اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن فجر يوم الأحد، بأن قواته اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأشار التحالف إلى أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 26, 2021

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" على المملكة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

المصدر: "واس"