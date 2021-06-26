 
مباشر

الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة
Reuters CK/
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpc7

بدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو وفاز بها حزب "جبهة التحرير الوطني".

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد، أبو الفضل بعجي، مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي للحزب".

وأضاف: "كما استقبل السيد الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين) يقوده السيد، عبد الوهاب آيت منقلات، رئيس بلدية تيزي وزو، الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى واحد في المئة".

وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، قدم استقالة حكومته للرئيس الجزائري يوم الخميس، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها الرئيس تبون وكلفه بتصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية الأخيرة 23%، وهي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية، بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا