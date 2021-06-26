وزير خارجية مصر يقدر سير العلاقات مع قطر

اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن العلاقات بين مصر وقطر تسير في اتجاه صحيح، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع معظم القضايا بشكل إيجابي.

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وقال شكري، في حديث عبر الهاتف لقناة "MBC"، مساء الجمعة، إن العلاقات بين الطرفين "تسير باتجاه صحيح، حيث تنعقد بشكل دوري لجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات قمة العلا"، مبينا أن القاهرة ستستضيف خلال أيام قليلة اجتماعا ثالثا لها.

وأشار شكري إلى أن "عظم القضايا العالقة المرتبطة بسنوات المقاطعة تم التعامل معها بشكل إيجابي من كلا الجانبين"، لافتا إلى أن زيارته مؤخرا إلى الدوحة، حيث التقى بكل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدى دولة قطر لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها والعمل على إزالة شوائب آثار الماضي".

وأوضح أن عودة العلاقات بين مصر وأي من الدول العربية هو أمر دائما ترحب به مصر، مردفا: "نحن دائما ننظر للأمام، وفي العلاقات الدولية مهما كانت هناك شوائب قد تطرأ بها على مستوى العلاقات، فيظل هناك رباط مقدس وعلاقات تاريخية تتجاوز أي شوائب وتعمل على احتوائها والسير قدما بما يحقق مصلحة الشعبين".

وأكد أن زيارته الأخيرة كانت بها الكثير من المجاملات والرغبة الحقيقية التي أبداها القطريون تجاه التعامل مع مصر، كما أملوا بأن تكون زيارته تلك فاتحة خير لعودة العلاقات الطيبة بين الجانبين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية