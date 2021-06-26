الصحة المصرية: تسجيل 29 وفاة و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، تسجيل 29 وفاة و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تم شفاؤها، و16031 حالة وفاة".

وأكد مجاهد خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات في اليوم الماضي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: RT