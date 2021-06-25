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مصر.. إنقاذ 4 أشخاص والبحث عن آخرين إثر انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية

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مصر.. إنقاذ 4 أشخاص والبحث عن آخرين إثر انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مصر- أرشيف
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انهار مبنى مأهول بالسكان، مكون من 4 طوابق، بمنطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية في مصر، اليوم الجمعة، وسط أنباء عن وجود عدد من قاطني العقار تحت الأنقاض.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص من السكان، فيما يجري البحث عن 2 آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال مصدر أمني إنه ورد بلاغ ظهر الجمعة، يفيد بانهيار عقار "المحاريث والهندسة" بشارع الأحرار في منطقة العطارين، موضحا أن مدير أمن الإسكندرية "كلف على الفور جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالتوجه إلى موقع الحادث".

وتبين بعد الفحص ومعاينة العقار، أنه من المنشآت الآيلة للسقوط، وصادر له رخصة هدم منذ فترة طويلة.

المصدر: "اليوم السابع"

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