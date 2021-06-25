مصر.. صور تكشف عن الكنز الأثري المضبوط بحوزة برلماني "الجن والعفاريت"

كشفت وزارة الداخلية المصرية في فيديو نشرته، عن الكنز الأثري المضبوط بحوزة النائب البرلماني السابق علاء حسانين المشهور بـ"نائب الجن والعفاريت".

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وأعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الحفاظ على اقتصاد الوطن وإرثه التاريخي والحضاري ومواجهة جرائم نهب كنوز البلاد والتنقيب غير الشرعي عن الآثار والاتجار بها وتهريبها للخارج، تم إلقاء القبض على علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، في عهد جماعة الإخوان، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

ووردت معلومات لأجهزة البحث الجنائي بقطاع أمن القاهرة، بقيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة وتجميع الآثار والاتجار بها، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمباحث أمن القاهرة، وتوصلت إلى قيام أحد الأشخاص الذي سبق اتهامه في 4 قضايا بتزعم تشكيل عصابي عن طريق تمويل عمليات التنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية وتجميع الآثار والاتجار بها، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم ووجد بحوزتهم 201 قطعة أثرية، و2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال من 6سم إلى 13سم، وعدد 4 تماثيل أوشابتي نصفي وتمثال خشبي طوله 40سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتي من المرمر.

كما تم ضبط 3 تماثيل من البرونز أحدها مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10سم وتمثال حجري منقسم لجزئين، ورأس تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني وتمثال حجري جنسي يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب وهي "15 كوريك و12 فأس و3 أزمة حديدية بمقبض خشبي و9 مطارق و3 مرزبة و11 مسمارا وكمية من الأحبال وكابل كهرباء و4 مولدات كهربائية و5 شنيور دقاق و4 حفرات بنطاق منطقة مصر القديمة".

المصدر: الوطن