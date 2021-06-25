تونس تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أعلنت حسناء بن سليمان، المتحدثة باسم الحكومة التونسية، عن مواصلة العمل بمجموعة الإجراءات الوقائية المعتمدة والمتعلقة بحظر التجول من الساعة العاشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا.

وكشفت بن سليمان، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، في قصر الحكومة في العاصمة التونسية، أنه تم تكليف المحافظين بعقد اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بصفة فورية واتخاذ الإجراءات الملائمة لمجابهة تفشي كورونا.

وبينت المتحدثة باسم الحكومة أنه من بين تلك الإجراءات إقرار الحجر الصحي الشامل وغلق المحافظات والمدن، التي تسجل نسبة حدوث حالات عدوى جديدة تفوق 400 لكل 100 ألف ساكن خلال الـ24 يوما الأخيرة.

وشملت الإجراءات كذلك، إقرار الحجر الصحي الموجه وتطويق المنطقة وعزلها بالنسبة للمحافظات والمدن التي تتراوح بها نسبة حدوث حالات عدوى بين 300 و400 لكل 100 ألف ساكن خلال الـ24 يوما الأخيرة.

ولفتت إلى أن إجراءات الحجر الشامل بالمناطق الموبوءة ستكون كالتالي: منع التجول ابتداء من الساعة الـ8 مساء إلى الساعة الـ5 صباحا، وإغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الـ4 مساء، ومنع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.

وكانت تونس قد سجلت أمس الخميس أعلى معدل إصابات منذ بدء الوباء، حيث أحصت وزارة الصحة 3900 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 387 ألف إصابة، مع تسجيل 14233 حالة وفاة.

المصدر: وكالات