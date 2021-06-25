مصر.. الأمن يلقي القبض على برلماني سابق بسبب "الجن والعفاريت" (صورة)

أعلن الأمن المصري القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار وتهريبها.

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وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وكان آخر ظهور عام لعلاء حسانين أثناء حضوره حفل عشاء بدعوة من محمد النني لاعب المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي في فيلته الخاصة بحضور عدد من الشخصيات العامة يوم الجمعة الماضية 19 يونيو.

جدير بالذكر أن حسانين يعتبر من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج حالات المس والجن، والتعامل مع القرى التي تنشب فيها الحرائق بشكل مفاجئ، حتى لقب بـ"نائب الجن والعفاريت"، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية والبرامج المختلفة متحدثًا عن هذا الأمر.

ونال عضوية مجلس الشعب دورتين ومرشح حالي بنفس الدائرة، حيث تسبب في تأجيل الانتخابات الأخيرة بالدائرة بسبب دعاوى قضائية أقامها وتمكن حتى الآن من إيقاف نتيجة الانتخابات في دائرته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية