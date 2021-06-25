الحوثيون يعلنون شنهم هجوما جديدا على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن شنها هجوما جديدا بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بجنوب غرب السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن القاعدة السعودية الواقعة في خميس مشيط استهدفت فجر اليوم الجمعة بطائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، لافتا إلى أن الهجوم يأتي "في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز".

وذكر سريع أن "الإصابة كانت دقيقة"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k فجر اليوم وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

يأتي هذا الإستهداف في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 25, 2021

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون صوب خميس مشيط، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT + الإخبارية