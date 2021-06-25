مصر تسجل 423 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، عن تسجيلها 423 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع مستمر لهذا المؤشر، كما تم رصد 35 وفاة جديدة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 423 حالة، مقارنة مع 466 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 279184.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 35 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 32 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16002 شخص.

كما أفاد مجاهد بخروج 781 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 208192 شخصا.

المصدر: RT