مصادر تكشف سبب دخول زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات المستشفى

كشفت مصادر مقربة من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، أخر تطورات الحالة الصحية لزوجته جيهان السادات، والمرض الذي تعاني منه، حيث تعالج منذ عامين.

إقرأ المزيد

وقالت المصادر إن جيهان السادات، تعاني من مرض السرطان، حيث كانت تتلقى العلاج منذ فترة طويلة، وتلقت جزءا كبيرا من العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أنّ تتلقى نصيحة من الفريق الطبي المعالج لها بأمريكا، بالعودة إلى مصر لاستكمال العلاج في أحد المراكز الطبية العالمية، تحت إشراف فريق طبي مصري.

وأضافت المصادر، حول أخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات، أن حالتها الصحية حرجة، مؤكدين أن جيهان السادات في حاجة إلى دعوات المصريين المخلصين والمحبين للرئيس الراحل محمد أنور السادات وعائلته.

وكان اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أوضح أن السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، عادت من أمريكا بعد نصيحة الأطباء مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي العالمي بمصر.

وتابع: "بناء على تلك النصيحة عادت السيدة جيهان السادات إلى مصر، منوها بأنها تخضع لملاحظة طبية مستمرة في الوقت الجاري".

المصدر: الوطن