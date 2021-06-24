هندوراس تفتتح سفارتها في القدس

انضمت هندوراس اليوم الخميس إلى حفنة قليلة من الدول التي نقلت سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز دشنا اليوم مقر سفارة تيغوسيغالبا في القدس.

كما أجرى بينيت وهيرنانديز اليوم مفاوضات في القدس ووقعا على حزمة من اتفاقات التعاون بين دولهم تخص مشاريع في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم والتبادل العلمي في مجال تطوير الابتكار.

وأشاد بينيت خلال مراسم تدشين السفارة بواقع العلاقات بين إسرائيل وهندوراس، لافتا إلى أن الاتفاقات الجديدة بين الدولتين تمثل دليلا على "الصداقة العميقة والعلاقة الوطيدة".

وخاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية رئيس هندوراس بالقول: "نعتبركم صديقا حقيقيا لإسرائيل. لدى الشعب اليهودي ذاكرة طويلة وسيتم تسجيلكم في صفحات التاريخ كالرجل الذي قام بهذه الخطوة الشجاعة والصحيحة تجاه دولة إسرائيل".

ولفت بينيت إلى أن متانة العلاقات مع هندوراس باتت جلية تماما بالنسبة لإسرائيل إبان الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول قطاع غزة.

وحتى الآن، نقلت كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا وإقليم كوسوفو سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، بخطوة متناقضة مع القانون الدولي.

المصدر: RT