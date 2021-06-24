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مصر تتسلم أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار العالم العربي

مصر تتسلم أول شحنة من لقاح
Sputnik
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أعلنت السلطات الصحية المصرية عن تسلمها أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وصول 210 آلاف جرعة من اللقاح الروسي فجر اليوم الخميس إلى مطار القاهرة الدولي.

وأشارت الهيئة إلى أن وصول هذه الدفعة من اللقاح الروسي إلى مصر جاء بموجب العقد المبرم في مايو الماضي بين الدولتين، وسيجري وصول باقي الجرعات حسب العقد على دفعات في الفترة المقبلة.

وتم اعتماد "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم) رسميا حتى اليوم في 67 دولة في مختلف أرجاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها على 3.5 مليار نسمة، وبينها معظم الدول العربية.

المصدر: RT

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