مصر.. 32 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الخميس أنها سجلت 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 278 ألفا و761 مصابا وعدد الوفيات إلى 15967.

وأشارت الصحة في بيانها إلى أن 559 شخصا تعافوا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 207411.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 207411 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 466 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 32 حالة وفاة pic.twitter.com/6iIj7bICX9 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 23, 2021

المصدر: RT