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مصر.. 32 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. 32 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
مصر تسجل 466 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الخميس أنها سجلت 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 278 ألفا و761 مصابا وعدد الوفيات إلى 15967.

وأشارت الصحة في بيانها إلى أن 559 شخصا تعافوا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 207411.

المصدر: RT

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