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تركيا: سنواصل دعم أمن وسلام واستقرار وسيادة ليبيا

أخبار العالم العربي

تركيا: سنواصل دعم أمن وسلام واستقرار وسيادة ليبيا
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تمسك بلاده بدعم السلام والأمن والاستقرار والسيادة في ليبيا.

وفي تغريدة له عبر حسابه عبر "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه شارك في مؤتمر "برلين2" حول ليبيا، الذي استضافته العاصمة الألمانية.

وأضاف أنه "أكد خلال المؤتمر على مواصلة بلاده دعم السلام والأمن، والاستقرار والسيادة في ليبيا".

وعقد مؤتمر "برلين2" حول ليبيا في العاصمة الألمانية بمشاركة 15 دولة إضافة إلى 4 منظمات دولية.

 

المصدر: "الأناضول"

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