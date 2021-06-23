الجزائر.. المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة

أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائري كمال فنيش مساء يوم الأربعاء عن صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في الـ12 من يونيو.

وأفاد مراسل RT في الجزائر بأن المجلس الدستوري تلقى 361 طعنا رفض منها 313 وتمت دراسة 48.

وذكر مراسلنا أن أبرز التغييرات في الانتخابات المبكرة هي فقدان "جبهة التحرير" لسبعة مقاعد بعد 106، وأن المستقلين عززوا حضورهم بستة مقاعد بعد 78.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

المصدر: RT