موسكو والخرطوم تبحثان أطر التعاون العسكري بين البلدين

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره السوداني ياسين إبراهيم، مستوى التعاون العسكري بين البلدين والقضايا الملحة بينهما.

وقال شويغو: "اليوم لدينا فرصة لمناقشة القضايا الملحة في التعاون العسكري الروسي السوداني".

وأضاف: "نحن نقدر المستوى الذي تم تحقيقه حتى الآن في ملف التعاون المشترك بين البلدين".

وتابع: "نحن مصممون على مواصلة الاتصالات بشأن كافة القضايا".

بدوره، قال إبراهيم إنه "خلال حضور الوفد العسكري السوداني إلى موسكو، زار مدينة كوبينكا قرب العاصمة، وتعرفنا على النصب التذكاري (طريق الذاكرة)، الذي يخلد الانتصار في الحرب العالمية الثانية حيث قطعوا 1418 خطوة للنصر".

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2020 على اتفاق مع السودان لإقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على سواحل البحر الأحمر في السودان يتوقع أن يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 سفن عسكرية بينها حاملة أجهزة طاقة نووية "مع الالتزام بمبادئ الأمن النووي والبيئي".

ومن المتوقع أن يسري اتفاق المركز في السودان لمدة 25 عاما مع إمكانية التمديد.

وفي مطلع يونيو الحالي أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان بشأن إنشاء المركز.

المصدر: RT