 
مباشر
عاجل
سعر برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 76 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان في السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان في السعودية
Reuters
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qong

قال التلفزيون السعودي الرسمي يوم الأربعاء، إن التحالف العربي بقيادة الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب جازان أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف في بيان إن "المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أنهم يتخذون الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأفاد بأن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا