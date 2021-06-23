التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان في السعودية

قال التلفزيون السعودي الرسمي يوم الأربعاء، إن التحالف العربي بقيادة الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب جازان أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف في بيان إن "المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أنهم يتخذون الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأفاد بأن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي".

#التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #جازان#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 23, 2021

المصدر: وكالات