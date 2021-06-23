أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إغلاق ملفات 10 أشخاص فقدوا خلال حرب الخليج 1990 - 1991.

وذكرت في بيان صحفي : "في إطار الاجتماع الـ51 للجنة الثلاثية الذي عقد أمس برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن بشكل رسمي عن إغلاق ملفات عشرة مفقودين وأسرى حرب كانوا قد فقدوا إبان حرب الخليج 1990-1991".

وأضافت: "جرى إغلاق ملفات لتسعة مفقودين من أصل عشرة (8 مواطنين كويتيين ومواطن سعودي واحد) بعد التعرف على هوياتهم بناء على تحاليل الحمض النووي التي أجرتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية".

وأشارت، إلى أن "الملف الأخير فيعود لجندي عراقي عثر على رفاته مطلع شهر شباط الماضي في جزيرة بوبيان التي تقع شمال الكويت، وأعيدت رفاته من دولة الكويت إلى جمهورية العراق في شهر آذار 2021".

ووفقا للجنة، فإن العثور على رفات المفقودين التسعة كان في موقع دفن ضمن قضاء السماوة جنوبي العراق خلال شهر آذار 2019 بفضل الجهود المشتركة للسلطات العراقية والكويتية بمساعدة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية.

المصدر: RT