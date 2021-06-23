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الدبيبة يبحث مع تشاووش أوغلو تنسيق المواقف في "برلين 2"

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الدبيبة يبحث مع تشاووش أوغلو تنسيق المواقف في
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تنسيق المواقف خلال مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

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جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، حسب بيان الحكومة على حسابها بموقع "تويتر".

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد أيضا مناقشة العلاقات السياسية بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الليبية أعلنت عزمها عرض مبادرة وطنية تشمل وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر "برلين 2" المقرر اليوم الأربعاء.

المصدر: RT

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