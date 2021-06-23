الدبيبة يبحث مع تشاووش أوغلو تنسيق المواقف في "برلين 2"

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تنسيق المواقف خلال مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

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جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، حسب بيان الحكومة على حسابها بموقع "تويتر".

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات السياسية بين البلدين، والعمل على تنسيق المواقف خلال مؤتمر برلين 2. pic.twitter.com/fZllrvEPUF — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) June 23, 2021

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد أيضا مناقشة العلاقات السياسية بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الليبية أعلنت عزمها عرض مبادرة وطنية تشمل وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر "برلين 2" المقرر اليوم الأربعاء.

المصدر: RT