محامي ملاك "إيفر غيفن" يعلن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس

أفاد المحامي، فاز بير محمد، الذي يمثل ملاك الناقلة "إيفر غيفن" وشركات التأمين عليها، بأنه "تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس"، وفق وكالة "رويترز".

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وفي بيان له، قال فاز بير محمد، من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية، إن "العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن، وإنه سيتم اتخاذ ترتيبات للإفراج عن سفينة إيفر غيفن بعد التعامل مع الإجراءات الشكلية".

وكان المحامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في قضية السفينة "إيفرجيفن"، قد كشف في وقت سابق، عن تطورات جديدة بشأن التعويضات.

وأضاف أبو بكر، خلال نظر الدعوة المقامة من الهيئة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أن "قناة السويس تلقت عرضا مناسبا من ملاك السفينة، وجار بحثه ووافق على إعطائهم أجلا قصيرا لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبوا ذلك"، بينما طلب دفاع ملاك السفينة مهلة مناسبة لإنهاء القضية وديا.

المصدر: "رويترز" + "اليوم السابع"