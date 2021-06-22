خبير مصري: مشاكل فنية في سد النهضة وإثيوبيا تعجّل الانتهاء من البوابات

أكد أستاذ الموارد المائية المصري عباس شراقي أن السد المكمل لسد النهضة، هدفه تخزين المياه بواقع أكثر من 11 مليار متر مكعب.

وقال إن رفع السد الإثيوبي على ارتفاع 30 مترا، كان سيؤدي إلى تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، وأن البحيرة الكائنة أمام سد النهضة لم تصل للمنسوب المتوقع لها العام الماضي.

وأضاف: "هناك مشكلات فنية في أنفاق وأجناب سد النهضة"، لافتا إلى أن "إثيوبيا اتفقت على وجود 15 توربينا في السد لتوليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء".

وأشار إلى أن "إثيوبيا تعمل على الانتهاء من بوابات سد النهضة في أسرع وقت"، لافتا إلى أن "تخزين المياه في سد النهضة خلال العام الماضي وكذلك المتوقع له العام الحالي سياسي، حيث أن الملء العام الماضي خلّف مشاكل فنية".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT + "صدى البلد"