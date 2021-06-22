تونس.. إعفاء قيادات أمنية من مطار قرطاج بعد مرور إرهابي دون جواز سفر

أفادت "موزاييك" بأنه تقرر إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين في تونس وإدخال تحويرات على إدارة محافظة مطار تونس قرطاج الدولي، وعدد من المصالح والإدارات الراجعة بالنظر إلى المحافظة.

وقالت إن الإعفاءات تمت على خلفية تمكين الإرهابي جمال الريحاني من المرور من مطار تونس قرطاج الدولي دون جواز سفر.

وكان الإرهابي جمال الريحاني قادما من تركيا دون جواز سفر، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات.

وحسب مصدر مطلع، فقد جدت الواقعة يوم الجمعة الماضي وتم إيقاف العنصر المذكور من طرف دورية أمنية وإحالته على إحدى المصالح الخاصة لإخضاعه إلى جملة من التحقيقات.

وتشمل هذه الإعفاءات، رئيس محافظة مطار تونس قرطاج، ورئيس مصلحة الاستعلامات، ورئيس مصلحة الإرهاب، ورئيس مصلحة الإرشاد، رئيس مصلحة الإجراءات الحدودية.

المصدر: "موزاييك"