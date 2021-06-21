بن فرحان يبحث مع مدير عام الطاقة الذرية فرض الآليات اللازمة للتفتيش الشامل للمواقع النووية الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع المدير العام لوكالة الطاقة رافائيل غروسي "أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش الشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية".

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "بن فرحان يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأضافت أن "الجانبين ناقشا أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالميا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية".

وأشارت إلى أن اللقاء حضره عبدالله بن خالد بن سلطان، السفير السعودي في النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا".

المصدر: RT