"نادي الأسير الفلسطيني" يعلن تدهور حالة الأسير المضرب عن الطعام أبو عطوان

أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" عن تدهور الوضع الصحي للأسير في السجون الإسرائيلية غضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ48 على التوالي.

وقال النادي في بيان له، إن "تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحي للأسير غضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 48 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري".

وأضاف أن "تدخلا طبيا سريعا جرى اليوم لإنعاشه في مستشفى كابلن الإسرائيلي".

وتابع أن "إدارة سجون الاحتلال تعرقل زيارات المحامين له رغم المطالبات المستمرة بالسماح بزيارته، وذلك منذ نقله من سجن عيادة الرملة إلى مستشفى كابلن الإسرائيلي".

وأضاف أن "سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطالبه رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، حيث تتعمد عبر جملة من السياسات الممنهجة، إيصال الأسير المضرب إلى وضع صحي خطير يؤثر على مصيره لاحقا، ويسبب له مشكلات صحية دائمة، عبر المماطلة في الاستجابة لمطلبه، حيث لا توجد أية حلول جدية لقضيته حتى اليوم".

وحمل نادي الأسير "المسؤولية الكاملة للسلطات الإسرائيلية عن حياة الأسير أبو عطوان الذي يتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة وكافة الأسرى المضربين"، مطالبا "كافة جهات الاختصاص، والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل جديا لانقاذ حياتهم قبل فوات الآوان".

المصدر: RT