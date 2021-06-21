البحرين ترد على ادعاءات قناة "الجزيرة" بشأن قضايا المحكومين

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا ردت فيه على ادعاءات بثتها قناة "الجزيرة" القطرية بشأن قضايا المحكومين.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن البرنامج الذي بثته قناة "الجزيرة" القطرية، تضمن الكثير من المغالطات بحق مملكة البحرين وشعبها، وكشف في الوقت ذاته انعدام مهنية هذه القناة وتماديها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب من خلال بث تقارير مسيئة وذات طابع تحريضي.

وأكدت أن ما جاء في البرنامج يفتقد إلى السند القانوني والأدلة المادية، حيث إن قضايا المحكومين الذين يقضون عقوباتهم بمركز الإصلاح والتأهيل في "جو" جنائية وإرهابية، وليست قضايا سياسية، كما خضعوا لمحاكمات عادلة، واستنفدوا مراحل التقاضي ودرجاته، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج، في إطار الحرص على إرساء قواعد العدالة الجنائية.

وأضافت أنه من خلال تحليل مضمون البرامج التي تبثها هذه القناة، أصبح مؤكدا أن الخط السياسي والدعائي والتحريضي الذي تتبعه، يخالف توجهات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول المجلس بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها، وفق ما عبر عنه بيان قمة العلا.

وأفادت بأن السؤال يبقى قائما بخصوص تمادي القناة القطرية في ممارسة النهج التحريضي ضد مملكة البحرين ومحاولة تجاوز ما حققته من منجزات، الأمر الذي يفضح المؤامرة اليائسة "للجزيرة" للإساءة لمكتسبات البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والتشريعات والتي لم تحقق دولة قطر، راعية هذه القناة، ولو بعضا منها.

وأشارت إلى أن المملكة ترفض أسلوب قناة "الجزيرة" غير المهني، وتعرب في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير لأبناء البحرين ودول مجلس التعاون الذين حرصوا من خلال أدواتهم ومشاركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تبيان الحقائق وفضح سياسة "الجزيرة".

وشددت الوزارة على أنها ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية