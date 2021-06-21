رئيس البرلمان التونسي: لا مجال للعودة إلى دستور ما قبل الثورة

قال رئيس البرلمان التونسي وحزب النهضة راشد الغنوشي ردا على مقترح بإعادة العمل بدستور ما قبل 2011 لحل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

وأضاف الغنوشي: "الشعوب والدول والأجيال تتقدم إلى الأمام ولا تلتفت إلى الوراء"، في إشارة إلى دستور تونس الذي صدر في السنوات الأولى بعد الاستقلال عام 1959 واستمر العمل به حتى 2011.

وقال الغنوشي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية بشأن العودة إلى دستور الجمهورية الأولى لعام 1959 والمكرس للنظام الرئاسي، إن "التفاتة الشعب التونسي للدستور المؤسس للدولة التونسية تم في 14 يناير 2011"، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وتابع: "أكد الشعب التونسي على قيمة حيوية جديدة بعد إعلان الاستقلال، وهي قيمة الحرية ولا عودة إلى الاستبداد مهما كانت التضحيات".

المصدر: وكالات