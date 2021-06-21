الكويت تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

سجلت الكويت اليوم الاثنين أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة بواقع 1935 حالة جديدة، حسب صحيفة "الأنباء".

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تم أيضا تسجيل 7 حالات وفاة و1408 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 321293 حالة.

وبين الإصابات الجديدة دخلت 30 حالة إلى العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 227.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

المصدر: "الأنباء"