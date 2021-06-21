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مصر تتحدث عن تلوث مياه النيل بسبب سد النهضة

أخبار العالم العربي

مصر تتحدث عن تلوث مياه النيل بسبب سد النهضة
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قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن إثيوبيا حجزت المياه عن السودان، وحينما فتحت البوابات السفلية للسد تسببت في تلوث مياه السودان.

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وأضاف عبد العاطي أن تدخل الاتحاد الإفريقي في هذه الأزمة لم يضف شيئا، حيث إنه كان يحتاج مزيدا من الوقت لفهم الأمور الفنية وما حدث من إثيوبيا تجاه السودان، كما أن الاتحاد لم يقدم أي حل للأزمة.

وأوضح أن إثيوبيا لم تكن لديها أي إرادة سياسية وهربوا من اتفاق واشنطن، كما أنهم تهربوا وتحدثوا عن عدم قبولهم للاتفاق، مشددًا على أن تعنت إثيوبيا مستمر وتريد دائمًا البدء في المفاوضات من النقطة الأولى.

وكشف وزير الرى، عن أن هناك مشاكل فنية في السد وأن دراسته غير مكتملة وأمان السد وكفاءته قليلة، منوهًا إلى أن السد كان مخططا تشغيله في 2014، وإثيوبيا لن تقدر على الملء الثاني للسد كاملا،  منوها الى أن إثيوبيا تسببت في جفاف وفيضات وتلوث مياه السودان في سنة واحدة.

المصدر: الأهرام

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