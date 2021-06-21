زعيم المافيا التركي يوقف نشر فيديوهاته ويكشف عن دولة عربية حذرته من خطر اغتياله

أعلن أحد المقربين من زعيم المافيا التركي سادات بكر، أن الأخير أوقف نشر الفيديوهات التي يفضح بها شخصيات بارزة في تركيا، "بعد تلقيه تحذيرا من الإمارات باحتمال تعرضه للاغتيال".

وقال إمرة أولو والمقيم حاليا في دبي، إن "السلطات الإماراتية أبلغت سادات بكر بأن هناك خطرا على حياته مثل تعرضه للاغتيال بسبب طبيعة الفيديوهات التي ينشرها".

وأضاف: "بكر الذي نشر 9 فيديوهات على مدار شهرين ماضيين، أوقف بث الفيديوهات بشكل مؤقت بسبب هذا الخطر الذي يحيط به".

وأكد أولو: "سادات بكر سيعاود نشر الفيديوهات التي تفضح الحكومة التركية، ولكن عندما ينتقل إلى بلد جديد غير الإمارات".

وأكد زعيم المافيا سادات بكر الأسبوع الماضي، أنه "تم استدعاؤه من قبل مسؤولين إماراتيين بسبب كثرة الادعاءات المثارة بحقه".

وقال: "المسؤولون أبلغوني أنني كسائر الأجانب أعد ضيفا على بلادهم، نظرا لعدم وجود قرار من الإنتربول بحقي"، وأوضحوا أنهم "تلقوا العديد من التقارير حول احتمال تعرضي للاغتيال".

وأشار إلى أن المسؤولين أخبروه أيضا، أنه "لا توجد أي مشكلة تتعلق بوجوده في الإمارات أو مغادرتها".

وأعلن سادات بكر في وقت سابق أنه "سيوقف نشر مقاطع الفيديو لحين الانتقال إلى مكان آخر بعد أن أصبح الفندق الذي يقيم فيه معروفا، مع الاستمرار في التواصل عبر تويتر".

وجاء ذلك بعد أن توعد بنشر مقطع فيديو عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم إعلانه تأجيل الخطوة إلى ما بعد لقاء أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن في قمة "الناتو".

المصدر: "زمان التركية"