ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصريا احتجزوا في مركز لتوقيف المهاجرين المخالفين (صور)

أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس محمد ثروت سليم، أنه تم يوم الاثنين إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا كانوا محتجزين في مقر للمهاجرين المخالفين بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن السفارة المصرية في طرابلس والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وأشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

وقدم محمد ثروت سليم الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين والبلدين.

RT

RT

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT