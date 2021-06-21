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ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصريا احتجزوا في مركز لتوقيف المهاجرين المخالفين (صور)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصريا احتجزوا في مركز لتوقيف المهاجرين المخالفين (صور)
Reuters
إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا احتجزوا في مقر للهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية
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أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس محمد ثروت سليم، أنه تم يوم الاثنين إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا كانوا محتجزين في مقر للمهاجرين المخالفين بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن السفارة المصرية في طرابلس والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وأشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

وقدم محمد ثروت سليم الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين والبلدين.

ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصريا احتجزوا في مركز لتوقيف المهاجرين المخالفين (صور)
RT
إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا احتجزوا في مقر للهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية
ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصريا احتجزوا في مركز لتوقيف المهاجرين المخالفين (صور)
RT
إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا احتجزوا في مقر للهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT 

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