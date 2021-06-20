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مراسلنا: مقتل وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" شرقي العراق

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مراسلنا: مقتل وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ
الحشد الشعبي - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد بمقتل وإصابة سبعة عناصر من الحشد العشائري بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية قولها: "في الساعة التاسعة من مساء اليوم، شن تنظيم داعش هجوما على محولة كهرباء في قرية ألبو بكر في منطقة حاوي العظيم".

وأضافت المصادر: "عند انقطاع التيار الكهربائي خرج عناصر من الحشد العشائري وواجهوا عناصر التنظيم وحدثت اشتباكات بينهم. الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من الحشد وجرح خمسة آخرين".

المصدر: RT

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