مراسلنا: مقتل وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" شرقي العراق

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد بمقتل وإصابة سبعة عناصر من الحشد العشائري بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية قولها: "في الساعة التاسعة من مساء اليوم، شن تنظيم داعش هجوما على محولة كهرباء في قرية ألبو بكر في منطقة حاوي العظيم".

وأضافت المصادر: "عند انقطاع التيار الكهربائي خرج عناصر من الحشد العشائري وواجهوا عناصر التنظيم وحدثت اشتباكات بينهم. الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من الحشد وجرح خمسة آخرين".

المصدر: RT