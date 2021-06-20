زراعة غزة تحصي الخسائر الناجمة عن إغلاق إسرائيل معبر أبو سالم

أعلنت وزارة الزراعة في غزة أن خسائر القطاع نتيجة الإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم التجاري، بلغت 16 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر "فيس بوك": "نظرا لمنع التسويق والتصدير الزراعي من قطاع غزة الى الضفة الغربية والخارج، للأسبوع السادس على التوالي، تضاعفت أضرار وخسائر التجار في المحاصيل التسويقية والأسماك داخل القطاع".

وحذرت الوزارة من أن "السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية".

وجددت زراعة غزة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم والسماح بتسويق وتصدير المنتجات الزراعية وإدخال المستلزمات الزراعية.

وتمنع اسرائيل منذ أكثر من 40 يوما، إدخال المستلزمات الزراعية للقطاع اللازمة لاستمرار العملية الزراعية.

المصدر: "معا"