وفاة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق

توفيت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق يوم السبت في بريطانيا، وفق ما تناقله ناشطون.

وكانت آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح.

وذكر أفراد من أسرتها وناشطون أن آلاء توفيت في حادث سير بالعاصمة لندن.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012.

وآلاء الصديق هي المديرة التنفيذية لمنظمة "القسط" لحقوق الإنسان.

ونعت المنظمة صباح الأحد وفاة آلاء، وقالت إنها تعبر عن بالغ حزنها بسبب الموت المفاجئ للناشطة الإماراتية.

جيدر بالذكر أن الصديق انتقلت للإقامة في قطر لمدة قبل أن تحط رحالها كلاجئة سياسية في لندن حتى وفاتها.

With deep sadness ALQST mourns the sudden death of its loved and respected Executive Director Alaa Al-Siddiq @alaa_q on Saturday, 19 June 2021.

May she Rest In Power.#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله — ALQST for Human Rights (@ALQST_En) June 20, 2021

ببالغ الحزن تلقينا خبر وفاة الناشطة الحقوقية الشجاعة #آلاء_الصديق في #لندن وهي إبنة معتقل الرأي محمد الصديق. كانت آلاء صوتا حُرّا يدافع عن حقوق الإنسان والعدالة في كل مكان.

تعازينا الحارة لعائلتها ولأصدقائها ولكل الوسط الحقوقي.#آلاء_الصديق_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/ykprAGYgCW — المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (@ICJHR_ORG) June 20, 2021

المصدر: وسائل إعلام