وسائل إعلام حوثية: 13 غارة للتحالف العربي على مواقع بمحافظتي مأرب والجوف اليمنيتين

أفادت وسائل إعلام حوثية مساء يوم الأحد بأن التحالف العربي شن 13 غارة على مواقع بمحافظتي مأرب والجوف اليمنيتين.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن طيران التحالف شن 11 غارة على مديرية صرواح.

وأضافت أن التحالف شن غارتين على مديرية خب والشعف.

وأشارت القناة إلى أن القوات السعودية نفذت قصفا مدفعيا على قرى آهلة بالسكان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر.

كما أفادت بأن مواطنا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بأنه تم توثيق 105 خروقات في جبهات الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

المصدر: قناة "المسيرة"