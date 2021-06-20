 
مباشر

إعلام عبري: إخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح قد ينفذ نهاية الشهر

أخبار العالم العربي

إعلام عبري: إخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح قد ينفذ نهاية الشهر
Reuters RANEEN SAWAFTA
العلم الفلسطيني على شجرة مقابل مستوطنة إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qno8

أفادت القناة "12" العبرية بأن إخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا بجنوب محافظة نابلس، قد ينفذ نهاية شهر يونيو الجاري.

إقرأ المزيد
مسؤول فلسطيني يكشف سبب سعي المستوطنين للسيطرة على جبل صبيح في بيتا
مسؤول فلسطيني يكشف سبب سعي المستوطنين للسيطرة على جبل صبيح في بيتا

وفي تقرير لها، أشارت القناة إلى أن تكلفة عملية الاخلاء قد تصل إلى 10 ملايين شيقل على الأقل، لافتة إلى عقد اجتماع تحضيري استعدادا لعملية الإخلاء بداية الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي عازم على إخلاء هذه البؤرة، عند انتهاء الإجراءات القانونية قرب نهاية الشهر الجاري، حيث تم اتخاذ قرار في وقت سابق من الشهر الجاري لعدم إخلاء البؤرة في إطار تقييم أمني عقد بمشاركة وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس.

بالإضافة إلى ما سبق، وفي سياق متصل، قالت القناة "12" إن "المستويات الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن هناك إمكانية لحدوث تصعيد إثر تحول الموقع إلى نقطة مواجهة دائمة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين"، مؤكدة أن "قرار الإخلاء كان يجب أن ينفذ من قبل الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو، لكنه ترك الأمر كـ"لغم" لحكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، وأن بينيت سيكون صاحب القرار النهائي في القضية".

المصدر: "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا