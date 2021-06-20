إعلام عبري: إخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح قد ينفذ نهاية الشهر

أفادت القناة "12" العبرية بأن إخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا بجنوب محافظة نابلس، قد ينفذ نهاية شهر يونيو الجاري.

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وفي تقرير لها، أشارت القناة إلى أن تكلفة عملية الاخلاء قد تصل إلى 10 ملايين شيقل على الأقل، لافتة إلى عقد اجتماع تحضيري استعدادا لعملية الإخلاء بداية الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي عازم على إخلاء هذه البؤرة، عند انتهاء الإجراءات القانونية قرب نهاية الشهر الجاري، حيث تم اتخاذ قرار في وقت سابق من الشهر الجاري لعدم إخلاء البؤرة في إطار تقييم أمني عقد بمشاركة وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس.

بالإضافة إلى ما سبق، وفي سياق متصل، قالت القناة "12" إن "المستويات الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن هناك إمكانية لحدوث تصعيد إثر تحول الموقع إلى نقطة مواجهة دائمة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين"، مؤكدة أن "قرار الإخلاء كان يجب أن ينفذ من قبل الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو، لكنه ترك الأمر كـ"لغم" لحكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، وأن بينيت سيكون صاحب القرار النهائي في القضية".

المصدر: "معا"