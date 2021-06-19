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"التحالف العربي" يعلن اعتراضه 6 مسيرات جديدة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أخبار العالم العربي

Reuters
تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم باتجاه السعودية.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "مجموع ما تم اعتراضه وتدميرة السبت، بلغ 17 طائرة مسيرة مفخخة حوثية".

وأكد التحالف أن "تصعيد الميليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي"، مشددا على أنه يتخذ "إجراءات شاملة من أجل حماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم عن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت فجر السبت عملية هجومية على هذه القاعدة الواقعة في خميس مشيط بواسطة طائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، وذلك "ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل".

المصدر: "واس"

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